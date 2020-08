I carabinieri in visita alla onlus "Il melograno" di Abbiategrasso

Come di consueto nelle festività, lo scorso ferragosto i carabinieri si sono recati in visita presso il centro Affas - Onlus “Il Melograno” di Abbiategrasso per salutare gli ospiti ed il personale operante nella struttura.

Il luogo dà assistenza a persone disabili ed è in supporto alle famiglie. I militari in divisa della Compagnia carabinieri di Abbiategrasso si sono intrattenuti con gli ospiti, suscitando come sempre curiosità, tra aneddoti e racconti. Il momento conviviale è stato suggellato dallo scambio di alcuni doni simbolici.