Ancora un incidente che coinvolge 5 ragazzi: uno gravissimo

Dopo gli incidenti di sabato che hanno visto feriti diversi giovani, un altro brutto sinistro ha coinvolto 5 ragazzi tra i 19 e i 31 anni nella notte tra sabato e domenica 15 dicembre 2019.

Lo schianto tra due auto è avvenuto sulla Statale 494 Vigevanese ad Abbiategrasso (Milano), dopo le 5, a pochi metri dal Naviglio Grande.

I due mezzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati: uno degli occupanti è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso all'ospedale di Magenta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere oltre ai carabinieri per i rilievi di rito e capire l'esatta dinamica. Il 118, intervenuto con ambulanze e automedica, ha stabilizzato i contusi e portato la persona più grave nel nosocomio milanese.