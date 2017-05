Papà e mamma cercano disperatamente il figlio 21enne: lo ritrovano morto in un canale

Il figlio non rincasa e loro, disperati, escono alla sua ricerca lungo le strade della zona. Ad un certo punto, quasi all'alba, trovano il suo scooter parcheggiato lungo un canale e poco dopo rinvengono il cadavere del proprio ragazzo. Teatro della terribile tragedia è via Giuseppe Arconati, ad Abbiategrasso.

Il giovane - un italiano di ventuno anni - martedì sera non era rientrato nella casa di famiglia. Una decisione insolita che induce i genitori a cercarlo per tutta la notte, fino alle cinque e quaranta di mercoledì. A quell'ora arriva la richiesta d'aiuto al 118. Il corpo del ragazzo è nelle acque di un canale scolmatore di acque che arrivano dal Villoresi. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza invia un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I medici non possono fare altro che constatare il decesso del figlio della coppia, devastata dalla scoperta.

La ricostruzione dei fatti spetta ora ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, arrivati insieme ai vigili del fuoco. Stando alle prime indicazioni, l'ipotesi principale è quella del suicidio ma il pm ha comunque disposto l'autopsia sul cadavere del giovane, residente in un piccolo comune della zona. La vittima - spiegano i militari - non avrebbe avuto alcun tipo di problema conclamato ma anche su questo fronte si dovrà ancora approfondire meglio la vicenda.