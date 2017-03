Intimidazione, esplodono due colpi di fucile contro la vetrina di un negozio: si indaga

Due colpi di fucile contro il muro di un negozio. È successo nella mattinata di mercoledì 1 marzo a Santo Stefano Ticino, comune dell'hinterland di Milano. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 5.30 contro un esercizio commerciale di via della Repubblica.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato non ci sarebbe nessun testimone. Non c'è alcun dubbio sulla natura del gesto: si tratta di una intimidazione, per il momento non è ancora chiaro chi sia stato a sparare.