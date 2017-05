Ubriaco fradicio, pesta l'anziano padre e gli rompe le costole

L'altro giorno, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato un 41enne italiano, incensurato, responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in un appartamento della periferia cittadina di Abbiategrasso a seguito della richiesta di aiuto da parte di un 78enne, che riferiva di essere stato percosso dal figlio al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi.

Giunti sul posto, gli operanti hanno soccorso l'anziano e trovato in casa il 41enne, sotto l'effetto dell'alcol, che era solito tornare a casa dei genitori dopo le discussioni con la compagna.

Già nei giorni scorsi gli uomini dell'Arma erano intervenuti presso l'abitazione per altri litigi, tuttavia gli anziani non avevano voluto denunciare il figlio, fino all'altro giorno. Il 78enne è stato visitato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Abbiategrasso e dimesso con una prognosi di 21 giorni per frattura di una costola e contusioni varie. L'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pavia, dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria.