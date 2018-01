Ruba una bici, poi si scaglia contro gli agenti della Locale: 20enne arrestato, un vigile ferito

Un ragazzo di venti anni, cittadino brasiliano, è stato arrestato martedì dagli agenti della polizia locale di Abbiategrasso con le accuse di rapina impropria e resistenza e minacce aggravate.

In mattinata, stando a quanto reso noto dagli stessi vigili, il ragazzo ha rubato la bici di un uomo in piazza Marconi e ha cercato di scappare. La vittima, però, ha assistito al furto in diretta e si è messo all'inseguimento del giovane, riuscendo a raggiungerlo alla fine di corso San Pietro. Lì, una volta bloccato, il ventenne ha minacciato di morte il proprietario della bicicletta per poi scagliarsi contro gli agenti della polizia locale subito intervenuti sul posto.

Alla fine della violenta colluttazione, durante la quale un vigile è rimasto ferito, il ladro è stato ammanettato e arrestato. Mercoledì mattina, il giudice del tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto e ha messo il ragazzo ai domiciliari.

"Ancora una volta la nostra polizia locale è riuscita a dare una pronta risposta sul campo dimostrando grande professionalità ed efficienza nei tempi d'intervento - ha commentato l'assessore alla sicurezza di Abbiategrasso, Marco Mercanti -. I reati predatori purtroppo colpiscono le vittime in modo diretto e quindi ringrazio gli operatori per il proficuo intervento a tutela del cittadino”.