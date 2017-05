Litiga con la compagna, torna a casa dei genitori e picchia il padre: arrestato

Ha picchiato il padre anziano al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi. E' successo ad Abbiategrasso. A chiamare i carabinieri è stato proprio l'anziano, un 78enne, riferendo le percosse.

I militari si sono recati sul posto e, nell'appartamento, hanno trovato il figlio di 41 anni, sotto l'effetto dell'alcol. Il 41enne non vive più con i genitori ma varie volte fa ritorno in quella casa quando litiga con la compagna. I carabinieri erano intervenuti nell'abitazione anche nei giorni scorsi, per altre liti, ma i genitori non avevano voluto denunciare il proprio figlio. Almeno fino all'11 maggio, quando il padre è stato picchiato e soccorso in ospedale.

I medici gli hanno riscontrato la frattura di una costola e varie contusioni: lo hanno dimesso con ventuno giorni di prognosi. I militari hanno arrestato il 41enne portandolo nel carcere di Pavia.