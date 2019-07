Operaio folgorato ad Abbiategrasso, gravissime condizioni

Un operaio è rimasto folgorato mentre era al lavoro sul tetto di un'azienda di Abbiategrasso venerdì 5 luglio in via Dante. Non è ancora noto cosa possa aver portato all'infortunio. Le sue condizioni sono molto serie.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un italiano di 40 anni, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano ed è in pericolo di vita.

Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso (Milano) e gli agenti della Polizia locale. Dalla centrale operativa è stato allertato l'elisoccorso. Ora, raccogliendo immagini e testimonianze, si cercherà di ricostruire l'accaduto.