Incendio in una palazzina di Abbiategrasso: anziano di 94 anni muore carbonizzato

Un anziano di 94 anni è morto carbonizzato nel suo appartamento di via Rosa Luxemburg ad Abbiategrasso. È successo nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio.

L'incendio è divampato intorno alle 17.40, sembra per cause accidentali: una pipa lasciata accesa, secondo una prima ricostruzione. Quando sono arrivati i soccorritori per lui non c'era più nulla da fare, è stata tratta in salvo la moglie, una donna di 94 anni. L'anziana è stata trasportata al pronto soccorso all'ospedale Niguarda di Milano per alcune ustioni alle mani. Non è in pericolo di vita. Intossicata e ricoverata all'ospedale di Magenta la figlia della coppia che vive in un appartamento nella stessa palazzina

è stata la badante che assiste la coppia, assieme a un vicino. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul luogo dell'incendio i carabinieri della stazione di Abbiategrasso che hanno svolto i rilievi del caso.