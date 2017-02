Malori dopo il pranzo in mensa, a casa 200 tra bambini e insegnanti: forse un'intossicazione

Una scuola deserta, (quasi) senza insegnanti, alunni e personale docente. È successo giovedì mattina alla scuola primaria «Fratelli Di Dio» di Abbiategrasso (Milano) dove duecento persone non hanno varcato la soglia dell'istituto. Motivo? Probabilmente un'intossicazione alimentare. La notizia è stata riportata sulle colonne del Corriere della Sera.

I malori sono iniziati dopo il pranzo in mensa di mercoledì. Vomito e diarrea che hanno costretto quattro bambini a ricorrere alle cure dell'ospedale. Nel frattempo l'Ats di Milano ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Il fatto è stato denunciato anche dalla dirigente scolastico Maria Giaele Infantino che guida l'istituto Tiziano Terzani da cui dipende la primaria.

La dirigente ha scritto una lettera al sindaco e alla società che si occupa della refezione scolastica, la Sodexo, sollecitando gli accertamenti. «Restiamo tutti in attesa di conoscere gli esiti di tali accertamenti. Le lezioni e la gestione dello spazio mensa, intanto, procedono regolarmente», si legge in un avviso pubblicato sul sito della scuola.