Paura in via Oberdan a Magenta, si accascia a terra: trasportato in codice rosso all'ospedale

Lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano il ciclista di 54 anni che nel primo pomeriggio di mercoledì 30 ottobre è stato colto da malore in via Oberdan a Magenta.

Tutto è accaduto intorno alle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione pare che il 54enne, in sella a una bicicletta, si sia accasciato al suolo in seguito a malore e proprio cadendo dalla bici abbia impattato contro uno specchietto di un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 54enne, stabilizzato dai sanitari, è stato poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.