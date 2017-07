Incidente ad Abbiategrasso, travolto mentre passeggia in bicicletta: è gravissimo

Un ciclista lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato travolto da un mezzo in via Alzaia Naviglio di Bereguardo a Abbiategrasso, nel milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.20, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni dell'uomo — di cui non si conosce l'età, per il momento — sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Stabilizzato dai medici è stato accompagnato al pronto soccorso con l'elicotter. Le sue condizioni sono critiche. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato numerosi traumi su tutto il corpo.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso a cui spetterà ricostruire quanto avvenuto.