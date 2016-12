In casa ha più di 50 chili di marijuana: arrestato

Da qualche tempo i carabinieri lo tenevano d'occhio e, nella giornata del 27 dicembre, lo hanno controllato mentre usciva da un cascinale di Robecco sul Naviglio, non lontano da Abbiategrasso. Protagonista un albanese di 48 anni, irregolare in Italia. Al controllo aveva in tasca 75 grammi di cocaina.

I militari hanno allora perquisito anche la sua casa, trovando altri 45 grammi di cocaina e ben 54 chili di marijuana, già confezionata in quaranta buste di plastica, dietro la porta di un disimpegno. Nell'abitazione l'albanese aveva anche tutto l'occorrente per confezionare le dosi di droga, tra cui vari bilancini di precisione ed un dinamometro.

Secondo i calcoli, la droga sequestrata avrebbe fruttato più di 550 mila euro al dettaglio. Per il 48enne sono scattate le manette: l'uomo è stato portato nel carcere di Pavia. Risponde di detenzione di droga a fini di spaccio.