Incidente a Cisliano, finiscono nel fosso con l'auto: donna gravissima, disperso il marito

Un'auto ribaltata dentro a un fosso, una anziana di 80 anni in ipotermia dopo aver passato una notte all'addiaccio e il marito disperso. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via Cascina Roncaglia a Cisliano, hinterland Ovest di Milano.

L'allarme è scattato nella mattinata di lunedì 13 gennaio quando una passante, intorno alle 8.20, ha notato una donna nel canale di irrigazione a lato della strada. È subito scattato l'allarme e la centrale operativa dell'Azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e due elicotteri in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

L'80enne è stata accompagnata in codice rosso al Niguarda, sembra sia ancora disperso il marito dell'anziana, anche lui a bordo dell'auto al momento dello schianto. Non è ancora chiaro quando è avvenuto l'incidente, secondo quanto riferito dall'anziana ai soccorritori sembra che il sinistro si sia verificato nella serata di domenica 12 gennaio. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi.