Precipita nel Naviglio in secca: bambino di 5 anni accompagnato al pronto soccorso

Un bambino di 5 anni è scivolato nel Naviglio in secca ad Abbiategrasso nel pomeriggio di lunedì 27 marzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Guglielmo Tenca, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza (Areu).

Il bimbo è stato recuperato dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano con l'elisoccorso. Secondo le prime informazioni sembra che il piccolo stesse attraversando il ponte di via Tenca insieme ad altri ragazzini quando è caduto, probabilmente è scivolato dopo aver messo male un piede.

I giovanissimi hanno subito chiamato i soccorsi, arrivati in pochi minuti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Un episodio grave, ma che avrebbe avuto tragiche conseguenze se il Naviglio fosse stato pieno: il corpo del bambino, con ogni probabilità, sarebbe stato trascinato via dalla corrente.