Bimbo di quattro anni perde il controllo della bici, cade nel Naviglio e rischia di annegare

Nel pomeriggio di domenica 28 maggio un bambino di quattro anni ha rischiato di morire annegato nelle acque del Naviglio, fortunatamente se l'è cavata con un brutto spavento e nessuna conseguenza. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 in via Carpenzago a Robecco sul Naviglio, nel milanese.

Il bimbo, in sella alla sua bicicletta, è caduto nelle acque del canale artificiale. È stato subito lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Solo qualche attimo di terrore: il piccolo è stato medicato sul posto e non è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Non è la prima volta: a marzo un bambino di 5 anni era precipitato nel Naviglio in secca a Abbiategrasso, mentre nell'agosto 2016 una bimba di sette mesi era caduta nel canale rimanendo per diversi minuti sott'acqua.