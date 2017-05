Abbiategrasso, sequestrato un chilo e mezzo di droga a quattro ragazzi: valeva 15mila euro

Gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso, in collaborazione con i colleghi di Vigevano, hanno arrestato quattro spacciatori e sequestrato un chilo e mezzo di droga.

A mettere i vigili sulle tracce dei pusher è stata una soffiata che ha portato la Locale a casa di una ragazza di ventiquattro anni, dove gli agenti hanno trovato 130 grammi di marijuana già suddivisi in centoquaranta dosi. Nella stesa abitazione, gli agenti hanno trovato anche il fidanzato della ragazza, un diciannovenne, poi finito in manette insieme alla compagna per spaccio in concorso.

I due giovani, messi sotto torchio dalla Locale, hanno spiegato che la droga gli era stata data dal fratello del diciannovenne - un ragazzo di quattro anni più grande -, che con ogni probabilità l’aveva a sua volta ricevuta da un trentenne di Zelo Surrigone, che lo stava ospitando a casa.

I ragazzi, però, non hanno saputo indicare la via dove si trovava l’appartamento dell’uomo, ricordandosi soltanto che le mura esterne del palazzo erano gialle. Così, gli agenti si sono messi al computer e grazie a Google maps hanno “navigato” per il paese, riuscendo poi ad individuare la casa.

A quel punto è scattato il secondo blitz. In casa del trentenne i vigili hanno trovato un chilo di marijuana e circa duecento grammi di hashish. La droga, tutta destinata al mercato del Sud Milano, avrebbe fruttato quindicimila euro se venduta al dettaglio.

Anche il trentenne e il ventitreenne, come i due fidanzati, sono finiti in manette per spaccio.