Abbiategrasso, uomo di settanta anni accoltellato in faccia dopo una lite: è grave

Mattinata di sangue quella di giovedì ad Abbiategrasso, nel Milanese, dove un uomo di settanta anni è stato accoltellato in strada. Teatro della folle aggressione, avvenuta poco prima delle undici, è stato il centro città, con la vittima che è stata colpita in corso San Pietro.

Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ferito con una coltellata al volto dopo una lite con due uomini, immeditamente fuggiti.

A dare l’allarme sono stati diversi passanti, che hanno assistito alla scena e hanno subito chiesto l’intervento dei soccorritori.

I medici, intervenuti sul posto con due ambulanze, hanno medicato il settantenne e lo hanno poi trasferito all’ospedale di Magenta, dove è ora ricoverato in condizioni gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita.

In corso San Pietro, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso, che sono ora sulle tracce degli aggressori. La vittima, già nota alla giustizia per alcuni precedenti, ha riferito ai militari di non conoscere i due aggressori.